WNBA: Satou Sabally glänzt und verliert

Satou Sabally hat in der US-Basketball-Profiliga WNBA erneut geglänzt und ist nur knapp an einem Double-Double vorbeigeschrammt. Die deutsche Nationalspielerin kam bei der 109:110-Niederlage ihrer Dallas Wings bei Indiana Fever auf 27 Punkte, neun Rebounds und sechs Assists.

Sabally punktete in der laufenden Saison nur einmal besser. Ende August hatte die 26-Jährige gegen Titelverteidiger Las Vegas Aces 28 Punkte für Dallas verbucht, die Wings haben keine Chance mehr auf den Einzug in die Play-offs. Beim Gegner kam Rookie-Sensation Caitlin Clark mit 35 Punkten auf einen Saisonbestwert. Mit nun insgesamt 761 Zählern in 39 Einsätzen übertraf sie Seimone Augustus (744), die bislang als Neuling am erfolgreichsten gewesen war.