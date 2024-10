Auszeichnung: Fiebich im All-Rookie-Team der WNBA

Die 24-Jährige aus Landsberg am Lech gehört zu den fünf besten Neulingen in der US-Frauen-Profiliga.

Die 24-Jährige aus Landsberg am Lech gehört zu den fünf besten Neulingen in der US-Frauen-Profiliga.

Leonie Fiebich hinterlässt in ihrer ersten WNBA-Saison Spuren und ist nun dafür ausgezeichnet worden. Die deutsche Basketball-Nationalspielerin von New York Liberty gehört zum All-Rookie-Team, ist also einer der fünf besten Neulinge in der US -Frauen-Profiliga.

Fiebich und Sabally vor Finaleinzug

Fiebich absolvierte in der Hauptrunde alle 40 Spiele, stand 15 Mal in der Startaufstellung und kam im Schnitt auf 6,7 Punkte und 3,0 Rebounds. An der Seite ihrer Nationalmannschaftskollegin Nyara Sabally hat es die 24-Jährige aus Landsberg am Lech bis ins Play-off-Halbfinale geschafft, in der Best-of-five-Serie gegen Titelverteidiger Las Vegas Aces führt Vizemeister New York 2:0. Nur ein Sieg fehlt zum Weiterkommen.