Basketball: Fiebich und Sabally holen Titel in der WNBA

Das deutsche Duo setzt sich in einem dramatischen fünften Finalspiel mit New York gegen Minnesota durch.

Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben sich den Traum vom Meistertitel in der WNBA erfüllt. Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen gewannen in der Nacht zum Montag mit New York Liberty das dramatische Spiel fünf der Finalserie gegen Minnesota Lynx 67:62 nach Verlängerung. Somit siegte New York in der Best-of-Five-Serie 3:2.