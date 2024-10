Fiebich und Sabally im WNBA-Finale gegen Minnesota

Die Finalserie beginnt in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit in New York, für Minnesota geht es um den fünften Titel in der WNBA. Damit würde das Team zum alleinigen Rekordchampion der Liga aufsteigen. Auf der anderen Seite wartet Liberty noch auf den ersten Titel, in der Vorsaison hatte New York die Finalserie gegen die Las Vegas Aces 1:3 verloren. Nun bezwang die Mannschaft aus dem Big Apple um die deutschen Nationalspielerinnen Fiebich und Sabally den Titelverteidiger im Halbfinale (best of five) mit 3:1.