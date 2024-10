Parade in New York: Fiebich und Sabally feiern WNBA-Titel

Mit New York Liberty hatten die Deutschen vor wenigen Tagen den großen Erfolg bejubelt.

Eine große Parade, viel Konfetti und Tausende Fans am Straßenrand: Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben zusammen mit ihren Teamkolleginnen von New York Liberty den Titelgewinn in der WNBA ausgiebig gefeiert.