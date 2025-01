Medien: Sabally läuft nicht mehr für Dallas auf

Laut ESPN hat Sabally ihre Entscheidung den Dallas Wings bereits mitgeteilt. "Ich arbeite mit ihnen daran, mein nächstes Zuhause zu finden", zitierte das Portal "The Athletic WBB" die Berlinerin am Donnerstag.

Sabally hatte mit Dallas die vergangene Saison auf dem elften und damit vorletzten Platz der Zwölfer-Profiliga in den USA abgeschlossen und die Play-offs verpasst. Ihre jüngere Schwester Nyara Sabally hatte gemeinsam mit ihrer DBB-Teamkollegin Leonie Fiebich und New York Liberty derweil den Titel geholt.

Satou Sabally war 2020 von Dallas im WNBA-Draft an zweiter Stelle gewählt worden. Ab Januar tritt sie zunächst in der neuen 3x3-Liga "Unrivaled" an, in der WNBA ist sie vertragslos.