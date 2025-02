Keine Sabally-Reunion in New York: "Mittelfinger bekommen"

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally musste mit der geplatzten Familienzusammenführung bei WNBA-Meister New York Liberty ihre Schwester Nyara ein bisschen enttäuschen. „Wir haben über Facetime gesprochen. Ich habe einen kleinen Mittelfinger bekommen“, sagte Sabally lachend bei ihrer Vorstellung für ihren neuen Klub Phoenix Mercury: „Aber sie unterstützt mich sehr und wird das auch auf dem kommenden Weg tun.“

Statt nach New York war die umworbene Sabally kürzlich von den Dallas Wings zum dreimaligen Champion nach Phoenix gewechselt. "Natürlich ist New York auch eine tolle Organisation. Aber mein Bauchgefühl sagte hier immer wieder: Phoenix, Phoenix, Phoenix. Darauf musste ich einfach hören", sagte die 26-Jährige, die 2020 von Dallas im Draft an zweiter Stelle ausgewählt worden war.