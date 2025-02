NFL-Hype in Deutschland: "Ist erst der Anfang"

Mehr Spiele, mehr Fans - und noch mehr Wachstum: Für Klubchef David Young von den Seattle Seahawks ist beim Hype um die NFL in Deutschland noch lange kein Ende in Sicht. Im Gegenteil. "Ich denke, es ist erst der Anfang. Auf jeden Fall", sagte Young dem SID am Rande der SPOBIS Conference in Hamburg: "Es gibt hier noch viel Raum für Wachstum."