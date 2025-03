March Madness: Anderson in Runde zwei

SID 21.03.2025 • 08:55 Uhr Der deutsche U18-Europameister hatte beim Erstrundensieg der Texas Tech aber noch Schwierigkeiten.

Basketball-Talent Christian Anderson ist erfolgreich in die March Madness gestartet. Der deutsche U18-Europameister gewann in der Nacht zum Freitag sein Erstrundenspiel der US-amerikanischen College-Meisterschaft mit den Texas Tech Red Raiders gegen die UNC Wilmington Seahawks 82:72 und zog in die nächste Runde ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Persönlich erlebte der 18-Jährige, einziger Deutscher im Wettbewerb, in Wichita/Kansas einen schwachen Abend. Anderson kam lediglich auf sieben Punkte, traf nur einen von acht Dreiern und insgesamt zwei von neun Würfen aus dem Feld. Nächster Gegner sind am Samstag (23.10 Uhr MEZ) in der zweiten Turnierrunde die Drake Bulldogs.

Anderson, der seine erste College-Saison spielt, ist eines der größten Talente im deutschen Basketball. Im vergangenen Jahr hatte er mit den U18-Junioren des Deutschen Basketball Bundes (DBB) überraschend EM-Gold gewonnen. Sogar Weltmeisterkapitän Dennis Schröder sagte ihm im Sport-Bild-Interview zuletzt eine erfolgreiche NBA-Karriere voraus.