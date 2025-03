WNBA: Stewart bleibt bei Meister New York Liberty

Starspielerin Breanna Stewart will den Titelgewinn in der WNBA mit New York Liberty wiederholen. Wie die Franchise am Samstag bekannt gab, hat die zweimalige wertvollste Spielerin der besten Frauen-Basketballliga der Welt einen neuen Vertrag beim amtierenden Meister unterzeichnet. In der abgelaufenen Saison hatte Stewart an der Seite der deutschen Nationalspielerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally den Titel erstmals in den Big Apple geholt.