Geiselsöder als französische Meisterin in die WNBA

Basketball-Nationalspielerin Luisa Geiselsöder hat sich mit dem Meistertitel in Frankreich in ihr neues Abenteuer WNBA verabschiedet. Die 25 Jahre alte Centerspielerin gewann am Freitagabend das entscheidende dritte Spiel der Finalserie mit Basket Landes gegen Tarbes Gespe Bigorre (84:51), Geiselsöder kam auf neun Punkte und war unter den Brettern mit zehn Rebounds die dominierende Spielerin.

Gelingt Geiselsöder der Sprung aufs Parkett, ist sie die vierte Deutsche in der stärksten Frauen-Basketballliga der Welt. Nyara Sabally und Leonie Fiebich starten nach ihrem Triumph im Vorjahr mit New York Liberty am Samstagabend in die Titelverteidigung, Satou Sabally ist von Dallas zu Phoenix Mercury gewechselt und verzichtet für die WNBA auf die EM im Sommer.