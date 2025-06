WNBA: Satou Sabally sorgt für Dreierregen

Für den deutschen Basketballstar läuft es in der US-Profiliga mit Phoenix Mercury weiter glänzend.

Für den deutschen Basketballstar läuft es in der US-Profiliga mit Phoenix Mercury weiter glänzend.

Sieben verwandelte Dreier, beste Werferin des Abends, und schon wieder das Schwesternduell gewonnen. Für den deutschen Basketballstar Satou Sabally läuft es in der US-Profiliga WNBA weiter glänzend. Beim 106:91 mit ihrem neuen Klub Phoenix Mercury gegen Titelverteidiger New York Liberty kam die Berlinerin auf 25 Punkte und sechs Rebounds, Nyara Sabally verbuchte für die Gäste von der Ostküste 16 Punkte und sechs Rebounds.

Phoenix sprang mit jetzt zwölf Siegen und vier Niederlagen auf Tabellenplatz zwei hinter Minnesota Lynx (13:2), New York (11:4) ist nur noch Dritter. Vor etwas mehr als einer Woche hatte Satou Sabally mit ihrer Mannschaft bereits das erste Duell beim WNBA-Champion gewonnen (89:81).

Die Gastgeberinnen verwandelten insgesamt 18 Dreier, im vorherigen Spiel gegen Chicago Sky waren es 17 gewesen. 35 Dreier in zwei aufeinanderfolgenden Spielen sind WNBA-Rekord. Der Bestwert für ein Hauptrundenspiel liegt bei 19, dies gelang der Liberty in dieser Saison schon zweimal. Satou Sabally traf am Freitag (Ortszeit) bei sieben ihrer zehn Versuche von jenseits der Dreierlinie.