WNBA: Schwesternduell geht an Satou Sabally

Nach ihren Absagen für die laufende Europameisterschaft standen sich Satou und Nyara Sabally in den USA auf dem Basketballcourt gegenüber, und der Sieg im Schwesternduell ging an die ältere. Mit Phoenix Mercury gewann Satou Sabally bei WNBA-Champion New York Liberty 89:81, die 27-Jährige verpasste bei ihrer nächsten starken Vorstellung knapp ein Double-Double.