44 Punkte: Rookie Bueckers sorgt für WNBA-Rekord

SID 21.08.2025 • 09:45 Uhr Trotz ihrer Galavorstellung ist die 23-Jährige Paige Bueckers mit den Dallas Wings aus dem Play-off-Rennen.

Rookie Paige Bueckers lieferte wie am Fließband, doch die Gala der 23-Jährigen war für die Dallas Wings in der Basketball-Profiliga WNBA umsonst.

{ "placeholderType": "MREC" }

44 Punkte verbuchte der Top-Pick des diesjährigen Drafts, Rekord für einen Neuling, am Ende hieß es bei den Los Angeles Sparks 80:81. Bueckers ist nach Cynthia Cooper und Candace Parker erst der dritte Rookie, der die 40-Punkte-Marke erreichte.

Starspielerin Kelsey Plum traf mit der Schlusssirene zum Sieg für die Gastgeberinnen und setzte sich dabei im Zweikampf gegen die deutsche Nationalspielerin Luisa Geiselsöder durch. Die 25-Jährige aus Ansbach, wie Bueckers neu in der Liga, kam auf neun Punkte und sechs Rebounds. Dallas kann die Play-offs durch die Niederlage nicht mehr erreichen.