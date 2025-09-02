Premiere am College: "Chapel Bill" Belichick erlebt Desaster

SID 02.09.2025 • 08:52 Uhr Beim Debüt des langjährigen Headcoachs der New England Patriots gehen die Tar Heels gegen die TCU Horned Frogs unter.

Als Heilsbringer wurde Bill Belichick an die University of North Carolina in Chapel Hill geholt, doch die Premiere des sechsmaligen Super-Bowl-Champions ging gründlich schief.

{ "placeholderType": "MREC" }

Beim Debüt des langjährigen NFL-Headcoachs der New England Patriots gingen die Tar Heels gegen die TCU Horned Frogs aus Fort Worth/Texas am Montag (Ortszeit) mit 14:48 unter.

„Sie haben uns ausgespielt und ausgecoacht, sie waren einfach besser als wir“, sagte Belichick ernüchtert, „wir sind eigentlich besser, aber wir müssen es zeigen und beweisen. Niemand wird es für uns tun. Wir müssen es selbst tun.“

Im vergangenen Dezember hatte die University of North Carolina, für die Belichicks Vater Steve von 1953 bis 1955 als Assistenzcoach arbeitete, den heute 73-Jährigen engagiert. Zuvor waren dessen Hoffnungen auf ein neues NFL-Engagement zerplatzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bill Belichick hatte von 2000 bis Anfang 2024 als Cheftrainer der Patriots große Erfolge gefeiert. Mit Quarterback Tom Brady als verlängertem Arm auf dem Platz hatte er reihenweise Titel in der National Football League geholt. Kein Headcoach war in der langen Geschichte der Liga erfolgreicher.