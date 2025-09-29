Kritisierter Bayern-Partner verkündet neue Deals

SID 29.09.2025 • 21:29 Uhr Ruanda vergrößert sein Portfolio im Sport. Das afrikanische Land geht zwei neue Partnerschaften ein.

Ruanda hat einen Tag nach dem Ende der Radsport-WM langjährige Sponsorendeals mit zwei Franchises aus dem US-Sport bekannt gegeben.

Demnach wird ab sofort das Branding von „Visit Rwanda“ bei den Spielen des NFL-Teams Los Angeles Rams im heimischen Stadion zu sehen sein. Zudem wird der Slogan der Tourismusmarke exklusiver Trikot-Patch-Sponsor der L.A. Clippers aus der Basketball-Profiliga NBA.

Ruanda weitet sein Portfolio weiter aus

Ruanda ist das erste afrikanische Land, das sowohl mit der NFL als auch mit der NBA eine Partnerschaft für Tourismus-Branding eingeht. „Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, die unvergleichliche natürliche Schönheit und außergewöhnliche Artenvielfalt Ruandas den Menschen in Los Angeles sowie NBA- und NFL-Fans überall näherzubringen“, sagte Jean-Guy Afrika, CEO des Rwanda Development Boards.

Damit weitet das Land, das ähnlich wie Katar und Saudi-Arabien für „Sportswashing“ kritisiert wird, sein Portfolio weiter aus. Erst am Sonntag war die Weltmeisterschaft der Radfahrerinnen und Radfahrer zu Ende gegangen, zuvor hatte Ruanda schon Deals mit den Fußball-Spitzenklubs FC Arsenal und Paris Saint-Germain geschlossen. Zudem bemüht sich die Nation um die Ausrichtung eines Formel-1-Rennens.

Partnerschaft mit Bayern sorgt für Diskussionen