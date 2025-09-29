WNBA: Finale! Nächste Sternstunde für deutschen Star

SID 29.09.2025 • 05:56 Uhr Die beste deutsche Basketballerin erzielt beim dritten Sieg über den Favoriten aus Minnesota 21 Punkte und greift nach dem Titel.

Die deutsche Basketballerin Satou Sabally hat die Phoenix Mercury in der WNBA ins Finale geführt. Die 27-Jährige erzielte beim 86:81 gegen Hauptrundensieger Minnesota Lynx 21 Punkte und war damit beim dritten und entscheidenden Sieg des Außenseiters in der Halbfinalserie (Endstand 3:1) vor 16.919 Zuschauerinnen und Zuschauern zweitbeste Werferin ihres Teams.

Sabally bekommt nun die Chance, ihrer Schwester Nyara (25) zu folgen, die in der vergangenen Saison gemeinsam mit Leonie Fiebich und den New York Liberty den Titel geholt hatte.

Im Finale, das über maximal sieben Partien ausgetragen wird, geht es gegen die Las Vegas Aces oder Indiana Fever - in dieser Halbfinalserie glich Indiana mit einem 90:83 zum 2:2 aus.