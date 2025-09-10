WNBA: Sabally gibt Comeback für New York Liberty

SID 10.09.2025 • 07:24 Uhr Die jüngere Schwester von Satou Sabally hatte zuletzt mit Knieproblemen zu kämpfen.

Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat nach knapp zwei Monaten ihr Comeback in der WNBA gegeben. Beim 75:66-Sieg von New York Liberty gegen die Washington Mystics kam die 25-Jährige, die zuletzt Mitte Juli ein Spiel absolviert hatte, nach überstandenen Knieproblemen etwas mehr als zwei Minuten für den Titelverteidiger zum Einsatz.

Auch Schlüsselspielerin Sabrina Ionescu, die in den vergangenen Wochen aufgrund einer Zehenverletzung hatte pausieren müssen, lief wieder für New York auf und steuerte sechs Punkte bei. Topscorerin war mit 19 Zählern die belgische Nationalspielerin Emma Meesseman, Leonie Fiebich kam in etwas mehr als 23 Minuten auf lediglich drei Punkte.