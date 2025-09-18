WNBA: Sabally gleicht mit Phoenix aus

Alles wieder offen: Satou Sabally hat mit Phoenix Mercury in den Play-offs der Basketball-Eliteliga WNBA die Erstrundenserie gegen Titelverteidiger New York Liberty ausgeglichen. Die 27-Jährige feierte gegen den Titelverteidiger um ihre Schwester Nyara Sabally und Leonie Fiebich einen klaren 86:60 (51:37)-Auswärtserfolg und zählte dabei mit 15 Punkten und sieben Rebounds zu entscheidenden Akteurinnen.

Damit steht es in der Serie im Modus Best-of-three 1:1, der Meister New York hatte das erste Duell knapp mit 76:69 nach Verlängerung gewonnen. Damals kam die frisch genesene Nyara Sabally noch nicht zum Einsatz, diesmal stand sie rund sieben Minuten auf dem Parkett und konnte einen Punkt beisteuern. Fiebich, wie die Sabally-Schwestern deutsche Nationalspielerin, schaffte zwei Punkte.