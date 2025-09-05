WNBA: Saisonende für Topstar Clark

SID 05.09.2025 • 12:04 Uhr Die 23-Jährige wird von einer Leistenverletzung ausgebremst.

US-Basketballstar Caitlin Clark wird die restliche Saison in der WNBA verletzungsbedingt verpassen. Das teilte die 23-Jährige vom Klub Indiana Fever in den Sozialen Netzwerken mit. Clark, 2024 der Nummer eins Pick im Draft, plagen seit Mitte Juli Probleme an der rechten Leiste.

„Ich habe jeden Tag Stunden im Fitnessstudio verbracht, mit dem einzigen Ziel, wieder auf dem Platz zu stehen. Enttäuscht ist nicht im Ansatz das richtige Wort, um meine Gefühle zu beschreiben“, schrieb Clark, die in dieser Saison nur 13 Ligaspiele für Indiana bestritt: „Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir in dieser unsicheren Zeit den Rücken gestärkt haben.“ Indiana kämpft noch um einen Platz in den Play-offs.