WNBA: Überragende Sabally führt Phoenix zum Sieg

SID 27.09.2025 • 10:24 Uhr Deutschlands Basketballstar Satou Sabally fehlt in den Play-offs nur noch ein Erfolg zum Finaleinzug.

Deutschlands Basketball-Star Satou Sabally ist mit Phoenix Mercury nur noch einen Sieg von den erträumten Finalspielen in der WNBA entfernt. Das Team der Berlinerin setzte sich im umkämpften dritten Duell mit Favorit Minnesota Lynx 84:76 (48:44) durch und führt in der Best-of-Five-Serie 2:1. Die bärenstarke Sabally überragte mit ihren 23 Punkten alle anderen Spielerinnen auf dem Parkett.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sabally war da, als es darauf ankam: Noch gegen Ende des dritten Viertels lag Phoenix mit sechs Punkten in Rückstand, dann aber drehte die 27-Jährige auf: Allein im Schlussabschnitt glückten ihr gegen die beste Mannschaft der Hauptrunde 15 Punkte.

Den Unterschied aber, betonte sie bescheiden, habe die eigene Defensive gemacht. „Wir haben sie ausgeschaltet, wir wussten, was sie vorhatten“, sagte Sabally. „Wir waren also wirklich gut vorbereitet und haben uns einfach gegenseitig vertraut.“