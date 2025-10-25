Newsticker
Football-EM: Deutschland verpasst Finale

Deutsche Footballer verpassen Finale

Im Prestigeduell mit dem Nachbarn ziehen die deutschen Footballer im EM-Halbfinale den Kürzeren.
Kein Durchkommen für das deutsche Team
© IMAGO/GEPA pictures/SID/David Bitzan
SID
Die deutsche Football-Nationalmannschaft hat bei ihrem EM-Comeback den Einzug ins Finale klar verpasst. Im Prestigeduell mit dem Titelverteidiger Österreich verlor das Team von Headcoach Christian Rothe am Samstagabend im Krefelder Grotenburg-Stadion mit 9:30.

Damit geht es am Dienstag im Spiel um Platz drei gegen Italien, der American Football Verband Deutschland (AFVD) hatte den Titel als Ziel ausgegeben.

Deutschland holte zuletzt 2014 den Titel

Nach Streitigkeiten auf Verbandsebene hatte die deutsche Mannschaft zuletzt beim Titelgewinn 2014 an einer EM teilgenommen. Damals gewann der dreimalige Europameister (2001, 2010, 2014) in einem dramatischen Finale in Wien gegen Österreich, den Titel durfte das deutsche Team in der Folge allerdings nicht verteidigen.

Deutschland qualifizierte sich erst im Oktober 2024 wieder für das EM-Finalturnier der vier besten Teams. Österreich trifft im Finale auf den EM-Rekordsieger Finnland, der sich mit 9:8 gegen Italien durchsetzte.

