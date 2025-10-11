German Bowl: "Threepeat" - Potsdam holt den Titel

SID 11.10.2025 • 20:15 Uhr Die Potsdam Royals gewinnen zum dritten Mal in Folge die German Football League. Der Vorjahressieger und die Dresden Monarchs liefern sich ein denkwürdiges Finale.

Die Potsdam Royals haben sich zum dritten Mal in Folge den Titel der German Football League (GFL) gesichert.

In einem denkwürdigen Finale drehte der Vorjahressieger spät auf und gewann am Samstag mit 33:23 gegen die Dresden Monarchs.

GFL: Potsdam schafft den „Threepeat“

Schon im vergangenen Jahr hatten sich beide Teams im German Bowl gegenübergestanden. Als viertes Team nach den Berlin Adlern, den Braunschweig Lions und den Hamburg Blue Devils schafften die Royals nun den „Threepeat“.

Nachdem sich der Favorit aus Potsdam lange Zeit schwer tat, sahen die rund 18.000 Fans im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion entscheidende Touchdowns im letzten Viertel, die den Royals die Führung bescherten und damit das Spiel drehten.

Mehr als doppelt so viele Fans wie noch im Finale des vergangenen Jahres kamen in das Heimstadion der Monarchs zur Neuauflage des Duells der besten deutschen Football-Teams. Für Potsdam bedeutet der „Threepeat“ zugleich den dritten Titel in der Vereinsgeschichte (seit 2018 in der GFL).