WNBA-Finals: Nächste Niederlage für Sabally

Basketballstar Satou Sabally hat nach einer schwachen ersten Hälfte auch das zweite Finale mit Phoenix Mercury in der US-Profiliga WNBA verloren. Die deutsche Nationalspielerin aus Berlin traf beim 78:91 bei den Las Vegas Aces bis zur Pause kaum Würfe aus dem Feld und fand zu spät ihren Rhythmus, in der Best-of-seven-Serie steht es nun 0:2.

Sabally, die um ihren ersten WNBA-Titel spielt, stand vor der zweiten Halbzeit bei nur vier Punkten, konnte sich dann aber enorm steigern. Am Ende verbuchte die 27-Jährige 22 Zähler und kam auf neun Rebounds, zu holen war gegen die Aces aber nichts mehr.