WNBA-Finals: Sabally verliert Spiel drei - und verletzt sich

SID 09.10.2025 • 06:11 Uhr Der deutsche Basketballstar Satou Sabally unterliegt mit Phoenix Mercury auch in Spiel drei. Sie legt einen starken Auftritt hin, muss dann aber verletzt runter.

Spiel verloren, Kopfverletzung: Basketballstar Satou Sabally hat kaum noch Chancen auf ihren erhofften ersten Titelgewinn in der US-Profiliga WNBA.

Die deutsche Nationalspielerin aus Berlin unterlag mit Phoenix Mercury auch das dritte Finalspiel gegen die Las Vegas Aces mit 88:90 und liegt in der Best-of-seven-Serie nun 0:3 zurück.

Überschattet wurde Spiel drei von der Verletzung Saballys, die im Schlussviertel mit einer gegnerischen Spielerin zusammenstieß und minutenlang auf dem Feld behandelt werden musste.

„Sie war nicht in der Kabine eben und ich habe noch nichts gehört“, sagte Mercury-Trainer Nate Tibbetts auf der Pressekonferenz. Zum Zeitpunkt der Verletzung, mutmaßlich eine Gehirnerschütterung, lag Sabally rund viereinhalb Minuten vor dem Ende bei starken 24 Punkten.

Matchwinnerin für Las Vegas war einmal mehr MVP A’ja Wilson. Sie entschied mit den letzten ihrer insgesamt 34 Punkte 0,3 Sekunden vor dem Ende das Spiel, zudem kam sie auf 14 Rebounds.