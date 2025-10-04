Fehlwurf-Drama um deutschen Star in Finals

SID 04.10.2025 • 07:28 Uhr Den letzten Wurf der Partie - und damit die Chance zum Ausgleich - hat die Deutsche. Doch sie krönt ihre gute Leistung nicht.

Satou Sabally hat mit Phoenix Mercury in der WNBA den Auftakt zur ersten Best-of-seven-Finalserie der Ligahistorie verloren. Die deutsche Basketball-Nationalspielerin unterlag mit ihrem Team aus Arizona in einem engen Schlagabtausch den Las Vegas Aces auswärts mit 86:89 (50:45).

Sabally vergab mit dem letzten Wurf der Partie in den Schlusssekunden die Chance, ihr Team noch in die Verlängerung zu retten.

Insgesamt zwölf Mal wechselte zuvor die Führung, ehe die Aces im Schlussviertel ein letztes Mal vorbeizogen und die Oberhand behielten.

Das zweite Spiel der Serie findet Sonntagabend (21 Uhr MESZ) erneut in Las Vegas beim zweitbesten Team der WNBA-Hauptrunde statt. In den folgenden beiden Partien haben Sabally und Mercury, dreimaliger Titelträger und Vierter der Hauptrunde, Heimrecht.

„Wir werden am Sonntag wiederkommen und das Spiel gewinnen“, sagte Sabally, von der Auftaktpleite unbeirrt: „Wir müssen besser verteidigen und uns wieder auf das konzentrieren, was wir am besten können. Dann werden die Ergebnisse zeigen, dass wir das bessere Team sind.“

Sabally mit guter Leistung

In Spiel eins zeigte Deutschlands beste Basketballerin Sabally trotz ihres abschließenden Fehlwurfs eine gute Leistung.

Mit 19 Punkten bei einer Wurfquote von 50 Prozent war sie nach Kathleah Copper (21) die zweitbeste Werferin ihres Teams.

Die 27-Jährige, die im Frühsommer auf die EM-Teilnahme mit dem DBB-Team verzichtet hatte, um sich auf ihr neues Team in der WNBA zu konzentrieren, sammelte zudem vier Rebounds und legte vier Assists auf.

