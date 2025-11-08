Teenager sorgt für Basketball-Rekord

SID 08.11.2025 • 06:31 Uhr An der University of Florida feiert der größte Basketball-Youngster der College-Geschichte sein Debüt.

Olivier Rioux ist 19 Jahre alt, stolze 2,36 m groß - und seit Freitag der größte Spieler in der Geschichte des College-Basketballs. Der 19-Jährge feierte sein Debüt für die University of Florida, als er beim 104:64-Heimsieg gegen North Florida zwei Minuten und neun Sekunden vor Schluss das Spielfeld betrat. Den Ball berührte der Kanadier allerdings nicht mehr.

„Es fühlte sich großartig an. Die Unterstützung von allen war toll - von der Bank und von den Tribünen“, sagte Rioux, der im Guinness-Buch der Rekorde als größter Teenager der Welt geführt wird: „Ich bin sehr dankbar.“ Die Fans in der Halle hatten zuvor lautstark einen Einsatz des Riesen gefordert.