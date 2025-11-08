Olivier Rioux ist 19 Jahre alt, stolze 2,36 m groß - und seit Freitag der größte Spieler in der Geschichte des College-Basketballs. Der 19-Jährge feierte sein Debüt für die University of Florida, als er beim 104:64-Heimsieg gegen North Florida zwei Minuten und neun Sekunden vor Schluss das Spielfeld betrat. Den Ball berührte der Kanadier allerdings nicht mehr.
Teenager sorgt für Basketball-Rekord
An der University of Florida feiert der größte Basketball-Youngster der College-Geschichte sein Debüt.
Olivier Rioux ist 2,36 Meter groß
© IMAGO/Imagn Images
„Es fühlte sich großartig an. Die Unterstützung von allen war toll - von der Bank und von den Tribünen“, sagte Rioux, der im Guinness-Buch der Rekorde als größter Teenager der Welt geführt wird: „Ich bin sehr dankbar.“ Die Fans in der Halle hatten zuvor lautstark einen Einsatz des Riesen gefordert.
Für Kanada hat Rioux bereits an der U17-WM 2022 und der U19-WM 2023 teilgenommen. Die Frage nach dem Größenrekord beantwortete Rioux mit einem Lächeln: „Das war einfach nur ein weiterer Tag.“