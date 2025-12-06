Erstes Team in neuer Football-Liga fix

Wenige Tage nach Bekanntgabe ihrer Gründung hat die American Football League Europe (AFLE) Rhein Fire als erstes Mitglied präsentiert.
Erstes Team in neuer Liga fix
Das Team aus Düsseldorf wird ab dem neuen Jahr in der Liga spielen, die in Konkurrenz zu den Kooperationspartnern European League of Football (ELF) und European Football Alliance (EFA) tritt.
„The League Europe“ stellt Pläne vor
Die neue Liga, offiziell „The League Europe“ genannt, hatte am Dienstag ihre Pläne präsentiert, dabei aber noch keine Teilnehmer bekannt gegeben. Es sollen Teams aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, Monaco, Polen und Großbritannien für die Premierensaison zugesagt haben.
ELF und EFA hatten in der Vorwoche ihren Streit beigelegt und waren mit einer strategischen „Kooperationsvereinbarung zur Wiedervereinigung des professionellen American Footballs in Europa ab der Saison 2026“ an die Öffentlichkeit gegangen. Rhein Fire war kurz nach dem vergangenen Finale mit zehn anderen Franchises aus der ELF ausgetreten.