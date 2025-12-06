Erstes Team in neuer Football-Liga fix

SID 06.12.2025 • 15:00 Uhr Die Franchise aus Düsseldorf wird ab dem nächsten Jahr in neugegründeten Liga spielen.

Wenige Tage nach Bekanntgabe ihrer Gründung hat die American Football League Europe (AFLE) Rhein Fire als erstes Mitglied präsentiert.

Das Team aus Düsseldorf wird ab dem neuen Jahr in der Liga spielen, die in Konkurrenz zu den Kooperationspartnern European League of Football (ELF) und European Football Alliance (EFA) tritt.

„The League Europe“ stellt Pläne vor

Die neue Liga, offiziell „The League Europe“ genannt, hatte am Dienstag ihre Pläne präsentiert, dabei aber noch keine Teilnehmer bekannt gegeben. Es sollen Teams aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Italien, Monaco, Polen und Großbritannien für die Premierensaison zugesagt haben.