„Bahnbrechender“ Deal in den USA

SID 21.03.2026 • 09:22 Uhr Den Top-Spielerinnen der Liga bietet sich die Möglichkeit, die ersten Millionenverträge in der Geschichte der WNBA abzuschließen.

Drei Tage nach Bekanntgabe der mündlichen Einigung im Tarifstreit der WNBA haben die Liga und die Spielerinnengewerkschaft WNBPA die Details des Deals offengelegt. Einer gemeinsamen Erklärung zufolge verständigten sich beide Parteien auf einen „bahnbrechenden“ Siebenjahresvertrag, der mit der planmäßig am 8. Mai beginnenden Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga der Frauen in Kraft treten soll.

Die vorläufige Vereinbarung, die noch formell von den Spielerinnen ratifiziert werden muss, beinhalte unter anderem eine Anhebung der Gehaltsobergrenze für die Teams zunächst von 1,5 Millionen US-Dollar auf 7 Millionen. Anschließend werde die Grenze jährlich entsprechend dem Umsatzwachstum der Liga und der Teams angepasst.

„Unbegrenzte Verdienstmöglichkeiten“ für die Spielerinnen

Den Top-Spielerinnen der Liga bietet sich damit die Möglichkeit, die ersten Millionenverträge in der Geschichte der WNBA abzuschließen. Das Maximalgehalt pro Spielerin beträgt zunächst 1,4 Millionen US-Dollar.

„Der Tarifvertrag für 2026 führt das erste umfassende Modell zur Umsatzbeteiligung in der Geschichte des professionellen Frauensports ein“, heißt es in der Erklärung. Er biete „den Spielerinnen unbegrenzte Verdienstmöglichkeiten, da die Einnahmen der Liga und der Teams weiter steigen“.

Vertrag als „Meilenstein“ betitelt

WNBA-Commissioner Cathy Engelbert bezeichnete den Vertrag, der den monatelang andauernden Tarifstreit beendet, als „Meilenstein in der 30-jährigen Geschichte der WNBA und des gesamten professionellen Frauensports“. Insbesondere Engelbert war wegen ihrer Führung in den vergangenen Monaten gerade bei erfahrenen Spielerinnen in die Kritik geraten. Napheesa Collier, Top-Spielerin der Minnesota Lynx, hatte ihr etwa „Fahrlässigkeit“ vorgeworfen.