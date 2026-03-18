Olympia? Tom Brady bezieht Stellung

SID 18.03.2026 • 05:33 Uhr Quarterback-Legende Tom Brady wirbt für Flag Football, das 2028 olympisch wird. Kann auch er sich eine Olympia-Teilnahme vorstellen?

Mit 50 Jahren zu den Olympischen Spielen in Los Angeles? Für den einstigen Football-Star Tom Brady ist die Idee zumindest einen Gedanken wert. „Ich würde niemals nie sagen“, erklärte Brady laut der offiziellen NFL-Website in der Sendung „Good Morning America“ zur Option, im Flag Football an den Start zu gehen.

Brady, der sieben Mal den Super Bowl gewann, hatte seine Profi-Karriere 2023 beendet. Doch der mittlerweile 48-jährige ist weiter aktiv und nimmt am 21. März am „Fanatics Flag Football Classic“ teil, einer Veranstaltung, die aufgrund des Krieges im Iran von Saudi-Arabien nach Los Angeles verlegt wurde.