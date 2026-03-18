WNBA: Mündliche Einigung im Tarifstreit

SID 18.03.2026 • 19:41 Uhr Der Tarikkonflikt in der WNBA scheint ein Ende zu nehmen. Nach einem "langen Prozess" blickt Commissioner Cathy Engelbert auf die neue Saison voraus.

Im langwierigen Tarifkonflikt der WNBA scheint wenige Wochen vor Saisonstart ein Ende in Sicht zu sein. Am Mittwoch einigten sich die nordamerikanische Profiliga der Frauen und die Spielerinnengewerkschaft WNBPA mündlich auf die Bedingungen einer neuen Vereinbarung.

„Wir haben uns auf die wichtigsten Punkte eines neuen Tarifvertrags geeinigt. Die formelle Vereinbarung steht zwar noch aus, aber die Fortschritte in diesen Gesprächen sind ein bedeutender Schritt für die Spielerinnen und die Liga“, wurde WNBA-Commissioner Cathy Engelbert in einem Statement der Liga zitiert. „Sie unterstreichen unser gemeinsames Engagement für das weitere Wachstum des Sports. Weitere Details werden wir bekannt geben, sobald sie verfügbar sind.“

„Werden eine fantastische 30. Saison starten“

Es sei „ein langer Prozess“ gewesen, hatte Engelbert bereits zuvor Reportern gesagt, „aber wir sind sehr stolz darauf, im Frauensport eine Vorreiterrolle einzunehmen. Diese Spielerinnen sind großartig, wir werden im Mai eine fantastische 30. Saison starten.“

Neben Engelbert traten in der Lobby eines Hotels in Midtown Manhattan auch Vertreterinnen der WNBPA vor die Presse, namentlich Geschäftsführerin Terri Carmichael Jackson, Präsidentin Nneka Ogwumike, die Vizepräsidentinnen Breanna Stewart und Alysha Clark sowie Schatzmeisterin Brianna Turner.

Details der Vereinbarung wollten beide Seiten noch nicht bekannt geben, diese muss zuvor noch von den Spielerinnen und vonseiten der WNBA ratifiziert werden.

WNBA: Reguläre Saison startet im Mai

Stewart, die an der Seite der deutschen Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Leonie Fiebich 2024 mit New York Liberty die Meisterschaft gewonnen hatte, bezeichnete das Abkommen als „bahnbrechend“.

Der Deal werde „dazu beitragen, ein System aufzubauen, in dem jeder genau das bekommt, was er verdient – und noch mehr – sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon.“