WNBA: Expansion Draft mit Toronto und Portland am 3. April

SID 26.03.2026 • 11:10 Uhr Die neuen Klubs der Basketball-Liga wählen ihre Spielerinnen aus. Auch die deutschen Profis werden dies mit Spannung verfolgen.

Die neuen Basketballklubs Toronto Tempo und Portland Fire werden am 3. April die Spielerinnen für ihre Debütsaison in der WNBA auswählen. Die Liga verkündete das Datum für den sogenannten Expansion Draft in der Nacht zum Donnerstag. Unter Umständen könnte die Ziehung auch die Zukunft der deutschen Profis um Satou Sabally und Leonie Fiebich beeinflussen.

Beim Expansion Draft dürfen sich die neu gegründeten Teams Spielerinnen aus den Kadern der bereits bestehenden 13 WNBA-Mannschaften sichern. In zwei Runden können Toronto und Portland pro Runde abwechselnd bis zu sechs Spielerinnen auswählen. Dabei kann jeweils nur eine Spielerin aus einem existierendem Team gedraftet werden.

Wer im Draft zuerst wählt, wird am Freitag per Münzwurf entschieden. Der Gewinner kann sich aussuchen, ob er von seinem Erstwahlrecht im Expansion Draft Gebrauch macht oder im regulären College-Draft am 13. April an sechster statt an siebter Stelle zieht.

Die 13 ursprünglichen Mannschaften haben beim Expansion Draft jeweils die Möglichkeit, fünf Profis zu schützen. Entsprechende Listen müssen bis zum kommenden Sonntag bei der Liga eingehen. Geschützt werden können Spielerinnen, an denen die Klubs am letzten Spieltag der Hauptrunde der abgelaufenen Saison die Rechte besaßen.

Auf diese Weise könnten auch die Nationalspielerinnen Leonie Fiebich, Nyara Sabally (beide New York Liberty), Satou Sabally (Phoenix Mercury) und Luisa Geiselsöder (Dallas Wings) von den betreffenden Mannschaften vor einem möglichen Wechsel bewahrt werden. Sollten die Deutschen nicht auf der Liste stehen, können Toronto und Portland sie also verpflichten.