Expansion Draft der WNBA: Sabally und Geiselsöder ausgewählt

SID 03.04.2026 • 22:47 Uhr Nyara Sabally und Luisa Geiselsöder müssen umziehen. Sie spielen künftig für die beiden neuen Franchises der Frauen-Profiliga WNBA.

Die Basketball-Nationalspielerinnen Nyara Sabally und Luisa Geiselsöder sind im Expansion Draft der WNBA ausgewählt worden und müssen kurzfristig umziehen. Die neu gegründeten Franchises Toronto Tempo und Portland Fire wählten Sabally (26/Center) und Geiselsöder (26/Center) an den Positionen vier und fünf aus.

Nyara Sabally, die jüngere Schwester von Satou Sabally (Phoenix Mercury), wechselt von New York Liberty zum ersten kanadischen Team der Liga. Im Big Apple hatte sie zuletzt mit Nationalmannschaftskollegin Leonie Fiebich zusammengespielt, gemeinsam gewannen sie 2024 die Meisterschaft. Geiselsöder lief für die Dallas Wings auf.

Alle vier deutschen WNBA-Profis standen beim Draft zur Auswahl, Satou Sabally und Fiebich blieben bei ihren Teams. Der Top-Pick ging per Münzwurf an Portland, das sich die Dienste der Kanadierin Bridget Carleton sicherte. Die neue Saison soll Anfang Mai beginnen, erst kürzlich hatten sich die Liga und die Spielerinnengewerkschaft auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt.