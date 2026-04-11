Satou Sabally vor Wechsel zu New York Liberty

Starspielerin Satou Sabally steht in der Basketball-Profiliga WNBA vor einem Wechsel zu den New York Liberty. Wie ihr Agent Zack Miller dem US-Sender ESPN am Samstag bestätigte, einigte sich die 27-Jährige mit dem Team auf einen mehrjährigen Vertrag.
Sabally vor Wechsel nach New York
Die Nationalspielerin Satou Sabally schließt sich wohl den Liberty an und spielt künftig an der Seite von DBB-Kollegin Leonie Fiebich.
Spielt künftig wohl in ihrer Geburtsstadt: Satou Sabally
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Sabally war eine der begehrtesten Spielerinnen auf dem Free-Agency-Markt. Bei den Phoenix Mercury hatte sie sich in der vergangenen Saison als beste Werferin etabliert: 16,3 Punkte, 5,9 Rebounds, 2,5 Assists und 1,3 Steals legte sie im Schnitt pro Partie auf. In den Playoffs steigerte sich Sabally auf 19 Punkte und sieben Rebounds und führte Phoenix bis in die WNBA Finals.
Mit dem Wechsel würde Sabally in ihre Geburtsstadt zurückkehren und auf ein hochkarätig besetztes Team treffen. Auch ihre deutsche Nationalmannschaftskollegin Leonie Fiebich steht bei den Liberty unter Vertrag. Sabally war 2020 an zweiter Stelle des WNBA-Drafts von den Dallas ausgewählt worden und spielte dort bis 2024, ehe sie nach Phoenix wechselte.