Satou Sabally vor Wechsel zu New York Liberty

SID 11.04.2026 • 20:14 Uhr Die Nationalspielerin Satou Sabally schließt sich wohl den Liberty an und spielt künftig an der Seite von DBB-Kollegin Leonie Fiebich.

Starspielerin Satou Sabally steht in der Basketball-Profiliga WNBA vor einem Wechsel zu den New York Liberty. Wie ihr Agent Zack Miller dem US-Sender ESPN am Samstag bestätigte, einigte sich die 27-Jährige mit dem Team auf einen mehrjährigen Vertrag.

Sabally war eine der begehrtesten Spielerinnen auf dem Free-Agency-Markt. Bei den Phoenix Mercury hatte sie sich in der vergangenen Saison als beste Werferin etabliert: 16,3 Punkte, 5,9 Rebounds, 2,5 Assists und 1,3 Steals legte sie im Schnitt pro Partie auf. In den Playoffs steigerte sich Sabally auf 19 Punkte und sieben Rebounds und führte Phoenix bis in die WNBA Finals.