Vor Football-Spiel: Fallschirmspringer kracht auf Anzeigetafel

SID 19.04.2026 • 08:40 Uhr Vor einem College-Footballspiel kommt es zu einem Schreckmoment. Ein Fallschirmspringer kracht in die Anzeigetafel.

Schrecksekunde im College-Football: Ein Fallschirmspringer ist im Vorfeld eines internen Testspiels der US-Universität Virginia Tech verunglückt und gegen die Anzeigetafel geprallt. Der Mann wurde wenig später mit Hilfe eines Krans aus seiner misslichen Lage befreit.

„Wir sind dankbar, berichten zu können, dass der Fallschirmspringer sicher geborgen wurde und sich derzeit in einem stabilen Zustand befindet. Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf seinem Wohlergehen“, teilten Vertreter der Universität bei X mit. Man danke den Ersthelfern für „ihr schnelles, koordiniertes und professionelles Handeln.“