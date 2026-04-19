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Vor Football-Spiel: Fallschirmspringer kracht auf Anzeigetafel

Schrecksekunde vor Football-Spiel

Vor einem College-Footballspiel kommt es zu einem Schreckmoment. Ein Fallschirmspringer kracht in die Anzeigetafel.
Der zerstörte Fallschirm hängt bei der Rettung noch fest
Der zerstörte Fallschirm hängt bei der Rettung noch fest
© picture-alliance/Sipa USA/SID/Jonathan Huff
SID
Vor einem College-Footballspiel kommt es zu einem Schreckmoment. Ein Fallschirmspringer kracht in die Anzeigetafel.

Schrecksekunde im College-Football: Ein Fallschirmspringer ist im Vorfeld eines internen Testspiels der US-Universität Virginia Tech verunglückt und gegen die Anzeigetafel geprallt. Der Mann wurde wenig später mit Hilfe eines Krans aus seiner misslichen Lage befreit.

„Wir sind dankbar, berichten zu können, dass der Fallschirmspringer sicher geborgen wurde und sich derzeit in einem stabilen Zustand befindet. Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf seinem Wohlergehen“, teilten Vertreter der Universität bei X mit. Man danke den Ersthelfern für „ihr schnelles, koordiniertes und professionelles Handeln.“

Dem Fallschirmspringer war vor dem sogenannten „Spring Game“ vor seiner geplanten Landung in Schwierigkeiten geraten. Wohl zu seinem Glück blieb sein Schirm nach dem Zusammenprall im oberen Bereich der Anzeigetafel hängen und verhinderte einen Absturz, ehe die Rettungskräfte ihn erreichten.

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