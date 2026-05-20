20 Punkte reichen nicht: Sabally verliert gegen Ex-Klub

SID 25.05.2026 • 00:05 Uhr Die 28-Jährige verbucht 20 Punkte und war Topscorerin ihrer Mannschaft, kann das 76:91 aber nicht verhindern.

Trotz einer starken individuellen Vorstellung hat Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally mit ihrem neuen WNBA-Team New York Liberty eine hohe Niederlage gegen ihren Ex-Klub Dallas Wings kassiert. Die 28-Jährige verbuchte 20 Punkte und war Topscorerin ihrer Mannschaft, konnte das 76:91 aber nicht verhindern. Nach sechs Spielen hat Ex-Meister New York je drei Siege und Niederlagen auf dem Konto.

Sabally hatte den Start der diesjährigen Saison in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga verpasst, weil bei ihr zuvor eine Zyste gefunden worden war, die entfernt werden musste. Die in New York geborene Sabally war vor dieser Spielzeit zu Liberty gewechselt, zuvor hatte sie in der WNBA ein Jahr bei Phoenix Mercury und vier Jahre bei Dallas verbracht.