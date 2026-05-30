WNBA: Deutsches Duo mit erstem Sieg

SID 30.05.2026 • 08:35 Uhr Beim ersten Zusammenspiel mit New York Liberty gewinnt das deutsche Duo gegen Phoenix.

Die deutschen Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich und Satou Sabally haben bei ihrem ersten gemeinsamen Einsatz in der nordamerikanischen Profiliga WNBA einen Sieg gefeiert. Mit New York Liberty gewannen Fiebich und Sabally 75:68 gegen Phoenix Mercury – 17.579 Zuschauer sorgten im Barclays Center in Brooklyn für eine tolle Kulisse.

Fiebich, die erst vor knapp zwei Wochen mit Valencia die spanische Meisterschaft gewann, hatte beim 84:74 gegen Phoenix am Mittwoch ihr Saisondebüt für New York gegeben. Sabally, die erst seit Saisonbeginn für Liberty spielt, fehlte dabei erkrankt.

Am Freitagabend stand Fiebich erneut in der Startformation, fand aber erneut nicht wirklich zu ihrem Rhythmus. In 30 Minuten traf die 26-Jährige nur mit einem ihrer sechs Würfe und kam auf drei Punkte. Sabally wurde bei ihrer Rückkehr noch weitgehend geschont und kam nur zehn Minuten zum Einsatz (vier Punkte). Nach dem zweiten Sieg in Folge besitzt New York (5:4) nun wieder eine positive Bilanz.