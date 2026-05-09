Sabally-Schwestern: Pleite für Nyara – Liberty siegt ohne Satou

SID 09.05.2026 • 07:47 Uhr Nur eine der Sabally-Schwestern hat zum Auftakt der WNBA-Saison Grund zur Freude - konnte am Sieg aber gar nicht mitwirken.

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat bei ihrem Ligadebüt mit Toronto Tempo eine knappe Niederlage kassiert. Das neue Team der 26-Jährigen unterlag zum Auftakt der WNBA in eigener Halle den Washington Mystics mit 65:68. Sabally stand in der Startaufstellung, kam auf 8 Punkte und 6 Rebounds. Deutlich mehr Grund zur Freude hatte ihre ältere Schwester Satou Sabally – die allerdings am Freitagabend nicht mitwirkte: Ohne die Deutsche startete Titelkandidat New York Liberty mit einem lockeren 106:75 über Connecticut Sun in die 30. Saison der WNBA.

Sabally-Schwestern beide bei neuen Teams

Vor 17.615 Fans im ausverkauften Barclays Center musste Liberty, Gründungsmitglied der Liga, nicht nur auf Sabally verzichten. Die 28-Jährige fehlt aufgrund einer Zyste, auch Topspielerin Sabrina Ionescu kann wegen einer Fußverletzung derzeit nicht mitwirken. Leonie Fiebich indes, zweite Deutsche im Team, spielt in Spanien noch die Liga-Playoffs mit Valencia Basket. Angeführt von Breanna Stewart (31 Punkte, 10 Rebounds) hatte New York gegen den Außenseiter dennoch keine Schwierigkeiten.