Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat bei ihrem Ligadebüt mit Toronto Tempo eine knappe Niederlage kassiert. Das neue Team der 26-Jährigen unterlag zum Auftakt der WNBA in eigener Halle den Washington Mystics mit 65:68. Sabally stand in der Startaufstellung, kam auf 8 Punkte und 6 Rebounds. Deutlich mehr Grund zur Freude hatte ihre ältere Schwester Satou Sabally – die allerdings am Freitagabend nicht mitwirkte: Ohne die Deutsche startete Titelkandidat New York Liberty mit einem lockeren 106:75 über Connecticut Sun in die 30. Saison der WNBA.
Sabally-Schwestern: Pleite für Nyara – Liberty siegt ohne Satou
Nur eine der Sabally-Schwestern hat zum Auftakt der WNBA-Saison Grund zur Freude - konnte am Sieg aber gar nicht mitwirken.
Nyara Sabally trifft für Toronto
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Sabally-Schwestern beide bei neuen Teams
Vor 17.615 Fans im ausverkauften Barclays Center musste Liberty, Gründungsmitglied der Liga, nicht nur auf Sabally verzichten. Die 28-Jährige fehlt aufgrund einer Zyste, auch Topspielerin Sabrina Ionescu kann wegen einer Fußverletzung derzeit nicht mitwirken. Leonie Fiebich indes, zweite Deutsche im Team, spielt in Spanien noch die Liga-Playoffs mit Valencia Basket. Angeführt von Breanna Stewart (31 Punkte, 10 Rebounds) hatte New York gegen den Außenseiter dennoch keine Schwierigkeiten.
Deutschlands Starspielerin Satou Sabally war vor der Saison von Phoenix Mercury nach New York gewechselt. Von dort ging Nyara Sabally im Zuge des Expansion Drafts zur neuen Franchise aus Toronto. Tempo ist das erste kanadische Team der Liga.