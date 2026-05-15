WNBA: Entscheidung um Nationalspielerin gefallen

SID 15.05.2026 • 06:32 Uhr Leonie Fiebich bleibt noch ein weiteres Jahr bei New York Liberty. Aktuell fehlt sie ihrem Team allerdings.

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich bleibt noch ein weiteres Jahr bei New York Liberty. Die Franchise aus der Profiliga WNBA zog die Vertragsoption in Fiebichs Rookie-Vertrag für ein viertes Jahr und verlängerten diesen damit bis nach der Saison 2027.

Das gab Liberty am Donnerstagabend (Ortszeit) bekannt, wenige Stunden vor dem vierten Saisonspiel gegen Portland Fire. Fiebich (26) war 2024 verpflichtet worden, nachdem sie schon 2020 von den Los Angeles Sparks an 22. Stelle gedraftet worden war.

Auf dem Spielfeld fehlt sie ihrem Team aktuell noch. Beim schnellen Wiedersehen mit Portland musste der Titelkandidat aus New York auf Fiebich ebenso verzichten wie auf ihre deutsche Kollegin Satou Sabally. Nach der knappen Pleite zwei Tage zuvor (96:98) setzte sich Liberty klar mit 100:82 gegen Fire durch.

Basketball: Fiebich spielt noch in Spanien

Fiebich spielt aktuell noch in Spanien die Liga-Playoffs mit Valencia Basket, am Donnerstagabend erzielte sie beim 81:73-Sieg gegen Basket Saragossa 16 Punkte. Sabally fehlt aufgrund einer Zyste.