Karrierebestwert! Sabally brilliert in der WNBA

SID 28.05.2026 • 06:50 Uhr Nyara Sabally glänzt in der WNBA mit einem Karrierebestwert. Grund zur Freude haben aber auch andere Deutsche.

Ausrufezeichen von Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally. Die jüngere der beiden Sabally-Schwestern führte die Toronto Tempo in der WNBA zu einem 111:104-Heimsieg gegen die Chicago Sky, mit ihren 29 Punkten erzielte sie einen neuen Karrierebestwert.

Sabally verwandelte elf ihrer 14 Abschlüsse aus dem Feld und hatte großen Anteil am vierten Saisonsieg Torontos.

Fiebich mit starkem Einstand

Einen Erfolg zu feiern hatte auch Leonie Fiebich bei ihrem Saisondebüt für die New York Liberty. Nach zuletzt drei Niederlagen setzte sich Liberty gegen die Phoenix Mercury mit 84:74 durch und revanchierte sich mit dem vierten Saisonerfolg für das Playoff-Aus der Vorsaison.

Fiebich, die erst vor elf Tagen mit Valencia die spanische Meisterschaft gewonnen hatte, kam in knapp 33 Minuten auf neun Punkte. Ihre Nationalmannschaftskollegin Satou Sabally verpasste das Spiel aufgrund einer Erkrankung.

Nachdem New York Mitte des dritten Viertels noch mit 49:55 zurückgelegen hatte, starteten Fiebich und Co. einen furiosen 23:0-Lauf bis zum Ende des Abschnitts und stellten die Weichen auf Sieg.

Weitere DBB-Damen erfolgreich

In Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner waren in der Nacht zu Donnerstag zwei weitere DBB-Spielerinnen erfolgreich. Sie gewannen mit der neu gegründeten Franchise Portland Fire gegen die Connecticut Sun mit 71:61 und feierten dank eines 12:0-Laufs im Schlussviertel den dritten Sieg in Serie.