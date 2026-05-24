WNBA: Geiselsöder gewinnt Duell mit Nyara Sabally

SID 24.05.2026 • 08:22 Uhr Im Vergleich der beiden neuen Teams siegt Portland klar in Toronto.

Luisa Geiselsöder hat das Duell der deutschen Basketball-Nationalspielerinnen mit Nyara Sabally klar gewonnen. Mit Portland Fire setzte sich Centerin Geiselsöder bei Saballys Toronto Tempo 99:80 durch und holte im sechsten Saisonspiel den dritten Sieg. Toronto steht bei 3:4 Siegen. Beide Teams waren zur Saison 2026 neu gegründet worden.

Die beiden Deutschen, die jeweils in der Startformation aufliefen, spielten solide. Geiselsöder brachte es auf sechs Punkte und fünf Rebounds, Sabally auf neun Punkte und drei Rebounds.