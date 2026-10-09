NFL-Legende Mike Ditka gestorben

Die Chicago Bears verlieren eine ihrer größten Ikonen. Mike Ditka, Super-Bowl-Coach und Hall-of-Fame-Tight-End, ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Mike Ditka ist tot. Der legendäre frühere Head Coach der Chicago Bears und Hall-of-Fame-Tight-End starb im Alter von 86 Jahren. Seine Familie teilte dies am Freitag in einer Erklärung mit.

„Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Ehemanns, Vaters, Großvaters und Freundes Mike Ditka bekannt. Die Welt kannte ihn als Hall-of-Fame-Spieler, legendären Coach und Anführer des Super-Bowl-XX-Meisterteams der Chicago Bears, für uns war er das Herz unserer Familie. Mike wird uns unermesslich fehlen und für immer in Erinnerung bleiben“, erklärte die Familie.

Mike Ditka mit 86 Jahren gestorben

„Iron Mike“, wie Ditka genannt wurde, spielte in der NFL für die Chicago Bears, die Philadelphia Eagles und die Dallas Cowboys, mit denen er im Januar 1972 den Super Bowl VI gewann: 24:3 gegen die Miami Dolphins. Nach der folgenden Saison beendete er seine Spielerlaufbahn.

Im Anschluss wurde Ditka 1973 Assistenztrainer bei den Cowboys, ehe er ab 1982 zehn Jahre lang Head Coach der Bears war. Sein größter Erfolg war der Triumph beim Super Bowl XX, als Chicago die New England Patriots im Januar 1986 mit 46:10 bezwang.

Seine letzte Trainerstation waren die New Orleans Saints von 1997 bis 1999.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.