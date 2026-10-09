Joel Embiid dementiert Zoff mit LeBron James

Joel Embiid weist ein Gerücht über einen Trainingszoff mit LeBron James bei den Philadelphia 76ers entschieden zurück.

Joel Embiid hat das Gerücht über einen angeblichen Trainingszoff mit NBA-Superstar LeBron James bei den Philadelphia 76ers klar zurückgewiesen. Nach der 108:114-Preseason-Niederlage gegen die Brooklyn Nets sagte der Center: „Das ist nicht wahr. Ich weiß nicht, woher das kam. Es ist nie passiert.“

Der Auslöser war eine Anekdote von Kommentator Mike Breen beim Preseason-Auftakt gegen die New York Knicks. Breen hatte während der Übertragung berichtet, Embiid sei ein paar Minuten zu spät zum Training gekommen und James habe ihn dafür zurechtgewiesen.

Joel Embiid und LeBron James spielen nun gemeinsam für die Philadelphia 76ers Joel Embiid und LeBron James spielen nun gemeinsam für die Philadelphia 76ers © IMAGO/HMB-Media

Embiid ärgert vor allem, dass die Geschichte sofort große Wellen schlug. „Solche Dinge kann ich nicht verstehen. Erstens ist es nicht wahr, aber dann denke ich: Warum ich? Ich schätze, ich bin Joel Embiid. Ich war schon in solchen Situationen. Ich rede normalerweise nicht über solche Gerüchte. Deshalb fühle ich mich wie ein leichtes Ziel“, erklärte der 76ers-Star.

James und Nurse widersprechen sofort

LeBron James hatte den Bericht bereits über Instagram dementiert und geschrieben: „Hört auf zu lügen.“ Embiid sei bei keinem Training zu spät erschienen. Auch Head Coach Nick Nurse zeigte sich überrascht und betonte, Embiid sei in starker körperlicher Verfassung und regelmäßig auf dem Parkett.

Breen entschuldigte sich anschließend für die verbreitete Geschichte. Er habe die Information von einer Person erhalten, der er vertraue, akzeptiere aber James‘ Dementi. Der Kommentator erklärte, er habe die Episode lediglich als Beispiel für James‘ positiven Einfluss auf sein neues Team verstanden – und nicht erwartet, dass daraus eine Debatte über Embiid werden würde.

DEINE MEINUNG

Im Duell mit Brooklyn standen Embiid und James erstmals gemeinsam in der Preseason auf dem Feld. Embiid kam in knapp 24 Minuten auf sechs Punkte, drei Rebounds, drei Assists und acht Turnover. James erzielte in 18 Minuten zehn Punkte, traf alle acht Freiwürfe und verbuchte zudem fünf Assists sowie vier Rebounds.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.