WNBA: Sabally bei Niederlage gegen Geiselsöder früh raus

SID 26.05.2026 • 08:18 Uhr Satou Sabally muss einen Rückschlag in der WNBA hinnehmen. Die deutsche Basketball-Nationalspielerin hat mit den New York Liberty verloren und leidet dazu unter gesundheitlichen Problemen.

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat mit den New York Liberty auch in ihrem drittem WNBA-Saisoneinsatz eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die neu gegründete Franchise Portland Fire, bei der ihre Nationalmannschaftskolleginnen Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner spielen, unterlagen die Liberty mit 74:81. Sabally verließ das Spiel bereits nach nur vier Minuten.

„Es ist nur eine Erkrankung, ihr ging es nicht gut“, sagte Liberty-Coach Chris DeMarco nach dem Spiel über Sabally, die den Start der diesjährigen Saison in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga verpasst hatte, weil bei ihr zuvor eine Zyste gefunden worden war.

WNBA: Bühner kommt nicht zum Einsatz

Beste Werferin der Partie war New Yorks Starspielerin Breanna Stewart mit 25 Punkten. Nicht zum Einsatz kam Saballys deutsche Teamkollegin Leonie Fiebich. Die 26-Jährige hatte erst vor neun Tagen mit Valencia die spanische Meisterschaft gewonnen.