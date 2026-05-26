WNBA: Sabally bei Niederlage gegen Geiselsöder früh raus

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat mit den New York Liberty auch in ihrem drittem WNBA-Saisoneinsatz eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die neu gegründete Franchise Portland Fire, bei der ihre Nationalmannschaftskolleginnen Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner spielen, unterlagen die Liberty mit 74:81. Sabally verließ das Spiel bereits nach nur vier Minuten.
Leichte Sorgen um Sabally
Satou Sabally muss einen Rückschlag in der WNBA hinnehmen. Die deutsche Basketball-Nationalspielerin hat mit den New York Liberty verloren und leidet dazu unter gesundheitlichen Problemen.
Satou Sabally (l.) und Luisa Geiselsöder (r.)
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„Es ist nur eine Erkrankung, ihr ging es nicht gut“, sagte Liberty-Coach Chris DeMarco nach dem Spiel über Sabally, die den Start der diesjährigen Saison in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga verpasst hatte, weil bei ihr zuvor eine Zyste gefunden worden war.
WNBA: Bühner kommt nicht zum Einsatz
Beste Werferin der Partie war New Yorks Starspielerin Breanna Stewart mit 25 Punkten. Nicht zum Einsatz kam Saballys deutsche Teamkollegin Leonie Fiebich. Die 26-Jährige hatte erst vor neun Tagen mit Valencia die spanische Meisterschaft gewonnen.
Zum Sieg der Fire steuerte Geiselsöder als Starterin sechs Punkte, fünf Rebounds und zwei Assists bei. Bühner kam dagegen nicht zum Einsatz.