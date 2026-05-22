WNBA: Sabally feiert Debüt für Liberty

SID 22.05.2026 • 07:05 Uhr Die deutsche Basketballspielerin hatte den Saisonstart verletzungsbedingt verpasst.

Die deutsche Basketballspielerin Satou Sabally hat nach ihrer Verletzungspause ihr Debüt für ihren neuen Klub New York Liberty gegeben. Die 28-Jährige spielte bei der 70:87-Niederlage ihres Teams gegen die Golden State Valkyries in der nordamerikanischen Profiliga WNBA von Beginn an und kam insgesamt auf rund 16 Minuten Spielzeit. Dabei gelangen ihr fünf Punkte sowie vier Rebounds und zwei Assists.

Sabally hatte den Start der diesjährigen WNBA-Saison verpasst, weil zuvor bei ihr eine Zyste gefunden worden war, die entfernt werden musste. Die in New York geborene Athletin war vor dieser Spielzeit zu Liberty gewechselt, zuvor hatte sie in der WNBA ein Jahr bei Phoenix Mercury und vier Jahre bei den Dallas Wings verbracht.