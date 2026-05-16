WNBA: Sabally verliert mit Toronto

SID 16.05.2026 • 07:09 Uhr Trotz der zweiten Saisonniederlage zeigt die Nationalspielerin, wie wichtig sie für ihr neues Team ist.

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat mit ihrem Team Toronto Tempo trotz einer überzeugenden Leistung die zweite Saisonniederlage in der WNBA kassiert.

Die 26-Jährige kam beim 95:99 bei den Los Angeles Sparks auf 14 Punkte und neun Rebounds. Zwei Tage zuvor hatte Sabally mit Toronto gegen Seattle den ersten Ligasieg in der Geschichte der neu gegründeten Franchise gefeiert.

Die jüngere der beiden Sabally-Schwestern war vor der Saison beim Expansion Draft von der ersten kanadischen Mannschaft in der WNBA ausgewählt worden. Dort wird sie von Sandy Brondello trainiert, mit der sie zuvor auch bei New York Liberty zusammengearbeitet hatte. Zum Trainerteam gehört Brondellos Ehemann Olaf Lange, der die deutschen Frauen in diesem Jahr als Bundestrainer bei der Heim-WM betreuen wird.