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WNBA: Sabally verliert mit Toronto

WNBA: Sabally verliert mit Toronto

Trotz der zweiten Saisonniederlage zeigt die Nationalspielerin, wie wichtig sie für ihr neues Team ist.
Trotz guter Leistung geschlagen: Nyara Sabally
Trotz guter Leistung geschlagen: Nyara Sabally
© AFP/GETTYIMAGES/SID/MICHAEL CHISHOLM
SID
Trotz der zweiten Saisonniederlage zeigt die Nationalspielerin, wie wichtig sie für ihr neues Team ist.

Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat mit ihrem Team Toronto Tempo trotz einer überzeugenden Leistung die zweite Saisonniederlage in der WNBA kassiert.

Die 26-Jährige kam beim 95:99 bei den Los Angeles Sparks auf 14 Punkte und neun Rebounds. Zwei Tage zuvor hatte Sabally mit Toronto gegen Seattle den ersten Ligasieg in der Geschichte der neu gegründeten Franchise gefeiert.

Die jüngere der beiden Sabally-Schwestern war vor der Saison beim Expansion Draft von der ersten kanadischen Mannschaft in der WNBA ausgewählt worden. Dort wird sie von Sandy Brondello trainiert, mit der sie zuvor auch bei New York Liberty zusammengearbeitet hatte. Zum Trainerteam gehört Brondellos Ehemann Olaf Lange, der die deutschen Frauen in diesem Jahr als Bundestrainer bei der Heim-WM betreuen wird.

Brondello und Lange setzen auf Sabally, in allen drei bisherigen Saisonspielen stand sie in der Startformation. In Los Angeles war sie hinter Brittney Sykes (27 Punkte) und Laura Juskaite (16) drittbeste Werferin ihres Teams und überzeugte zudem mit einem Steal und zwei Blocks in der Defensive.

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