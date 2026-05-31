Deutsche schlagen Basketball-Topstar

SID 31.05.2026 • 08:37 Uhr Zwei deutsche Basketball-Nationalspielerinnen setzen sich mit ihrem Team in der WNBA gegen einen Superstar durch.

Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Frieda Bühner und Luisa Geiselsöder haben in der WNBA mit Portland Fire im zehnten Saisonspiel den sechsten Sieg gefeiert. Mit ihrer neuen Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Oregon gewannen sie 100:84 gegen Indiana Fever um Superstar Caitlin Clark.