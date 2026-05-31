Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen Frieda Bühner und Luisa Geiselsöder haben in der WNBA mit Portland Fire im zehnten Saisonspiel den sechsten Sieg gefeiert. Mit ihrer neuen Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Oregon gewannen sie 100:84 gegen Indiana Fever um Superstar Caitlin Clark.
Deutsche schlagen Basketball-Topstar
Zwei deutsche Basketball-Nationalspielerinnen setzen sich mit ihrem Team in der WNBA gegen einen Superstar durch.
Luisa Geiselsöder traf zwar nicht, durfte sich aber dennoch über den Sieg freuen
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Geiselsöder kam keine 24 Stunden nach einem 66:86 gegen Atlanta Dream diesmal nur von der Bank, dabei vergab sie in zwölf Minuten Spielzeit ihren einzigen Wurf. Bühner erzielte im mit 19.347 Zuschauerinnen und und Zuschauern ausverkauften Moda Center in 14 Spielminuten zehn Punkte. Clark brachte es für Indiana dagegen nur auf sechs Zähler