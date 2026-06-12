Sabally dreht auf: 19 Punkte in 17 Minuten

SID 12.06.2026 • 10:07 Uhr Die Berlinerin versenkt in Atlanta fünf von sechs Dreierversuchen und ist mit der New York Liberty dank einer Siegesserie auf Kurs.

Basketballstar Satou Sabally hat in der WNBA geglänzt und mit New York Liberty den sechsten Sieg in Serie gefeiert. Die Berlinerin verbuchte beim 104:90 über Atlanta Dream in 17 Minuten 19 Punkte, nur einmal war Sabally in dieser Saison erfolgreicher. Bestwert sind 20 Punkte, gegen ihr früheres Team Dallas Wings spielte die 28-Jährige aber 25 Minuten.

Ein Sonderlob gab es von Breanna Stewart. „Niemand ist überrascht, dass Satou so eine Leistung abgeliefert hat“, zitierte The Athletic die Starspielerin: „Sie konzentriert sich ganz auf das Wesentliche und macht ihren Job. Wir wissen, was Satou kann.“

In Atlanta traf Sabally, die von der Bank kam, fast perfekt von der Dreierlinie. Fünf von sechs Versuchen waren drin.

WNBA: New York will den Titel

New York, mit Neuzugang Sabally als Titelkandidat gestartet, ist mit einer 9:4-Bilanz Dritter der Tabelle. Nur die Minnesota Lynx (10:2) und Las Vegas Aces (9:3) stehen besser da. Saballys Nationalmannschaftskollegin Leonie Fiebich verbuchte in Atlanta (in 27 Minuten) sechs Punkte für die Liberty.