Nächste Pleite für deutsche WNBA-Stars

SID 22.06.2026 • 05:03 Uhr Nach einer ansehnlichen Siegesserie setzt es für zwei deutsche WNBA-Stars erneut eine Pleite.

Leonie Fiebich und Satou Sabally haben nach dem Ende einer eindrucksvollen Siegesserie die zweite Niederlage nacheinander in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga WNBA kassiert. Bei den Los Angeles Sparks unterlagen die beiden deutschen Nationalspielerinnen mit New York Liberty nach einer dramatischen Schlussphase 97:98.

Mit einem Drei-Punkte-Wurf erst 0,2 Sekunden vor Spielende gelang Topscorerin Nneka Ogwumbike (24 Punkte) der entscheidende Treffer zum Sieg der Gastgeberinnen.

Zweite Pleite nach acht Siegen

Fiebich kam in 26 Minuten Spielzeit auf 13 Punkte, Sabally in 27 Minuten auf 14 Punkte. Beste Werferin bei Liberty war Superstar Breanna Stewart.