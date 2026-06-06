WNBA: Nächste Niederlage für Bühner und Geiselsöder

SID 06.06.2026 • 08:16 Uhr Die deutschen Nationalspielerinnen kommen für Portland gegen Phoenix von der Bank.

Die deutschen Nationalspielerinnen Frieda Bühner und Luisa Geiselsöder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga WNBA mit Portland Fire die zweite Niederlage in Folge kassiert. Mit ihrer neuen Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Oregon unterlagen sie daheim gegen Phoenix Mercury 72:78 und stehen nun bei einer 6:6-Bilanz.