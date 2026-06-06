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WNBA: Nächste Niederlage für Bühner und Geiselsöder

Nächste Niederlage für deutsches Duo

Die deutschen Nationalspielerinnen kommen für Portland gegen Phoenix von der Bank.
Frieda Bühner verliert mit Portland
Frieda Bühner verliert mit Portland
© picture-alliance/newscom/SID/Larry C. Lawson
SID
Die deutschen Nationalspielerinnen kommen für Portland gegen Phoenix von der Bank.

Die deutschen Nationalspielerinnen Frieda Bühner und Luisa Geiselsöder haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga WNBA mit Portland Fire die zweite Niederlage in Folge kassiert. Mit ihrer neuen Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Oregon unterlagen sie daheim gegen Phoenix Mercury 72:78 und stehen nun bei einer 6:6-Bilanz.

Bühner und Geiselsöder brachten es auf jeweils fünf Punkte von der Bank. Die gebürtige Ansbacherin Geiselsöder hatte zuletzt ihren Platz. Gegner Phoenix war schwach in die Saison gestartet und hatte zwischenzeitlich sechs Spiele in Serie verloren.

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